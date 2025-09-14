Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, состоятся три матча в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 14 сентября (время московское):

14:30. «Крылья Советов» — «Сочи»;

17:00. «Балтика» — «Зенит»;

19:30. «Ростов» — ЦСКА.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 15 очками после семи игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).

