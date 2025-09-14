Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 14 сентября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 14 сентября
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоятся три матча в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 14 сентября (время московское):

14:30. «Крылья Советов» — «Сочи»;
17:00. «Балтика» — «Зенит»;
19:30. «Ростов» — ЦСКА.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 15 очками после семи игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА и «Зенит» бьются на выезде, Осинькин дебютирует в «Сочи»! 8-й тур РПЛ — LIVE!
Live
ЦСКА и «Зенит» бьются на выезде, Осинькин дебютирует в «Сочи»! 8-й тур РПЛ — LIVE!

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android