Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Игрок «Спартака» Литвинов прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Первый тайм мы провалили. Было много ошибок. В тактическом плане пропустили много контратак. Забили гол, но в целом игра неудовлетворительна для нас. Будем разбирать, общаться с тренерским штабом. Во втором тайме мы захватили инициативу. Появилось больше моментов, проще выходили из обороны за счёт коротких передач. У «Динамо» была пара хороших моментов, но Максименко где-то выручил. Мы должны больше работать над целостностью игры», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

