Игрок «Спартака» Литвинов прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:2.

«Первый тайм мы провалили. Было много ошибок. В тактическом плане пропустили много контратак. Забили гол, но в целом игра неудовлетворительна для нас. Будем разбирать, общаться с тренерским штабом. Во втором тайме мы захватили инициативу. Появилось больше моментов, проще выходили из обороны за счёт коротких передач. У «Динамо» была пара хороших моментов, но Максименко где-то выручил. Мы должны больше работать над целостностью игры», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.