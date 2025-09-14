«Балтика» — «Зенит»: во сколько начало матча 8-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Скидки
Аль-Наср — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Балтика — Зенит: во сколько начало матча 8-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
После семи матчей чемпионата России «Балтика» набрала 15 очков и занимает четвёртое место. Сине-бело-голубые заработали 12 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре калининградская команда победила «Акрон» (2:0), а «Зенит» выиграл у «Пари НН» (2:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

