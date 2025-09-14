Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Челябинском» в матче 10-го тура Первой лиги

Комментарии

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI между «СКА-Хабаровск» и «Челябинском». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Челябинск
Челябинск
1:0 Чирков – 58'     1:1 Левин – 89'    

Во втором тайме на 58-й минуте счёт открыл защитник «СКА-Хабаровск» Макар Чирков. В концовке встречи на 89-й минуте нападающий гостей Гаррик Левин забил ответный гол.

После этой встречи «СКА-Хабаровск» с 10 очками в 10 встречах располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Челябинск» с 18 очками занимает пятую строчку. Таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак», набравший 23 очка в 10 матчах.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
