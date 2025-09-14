«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Челябинском» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI между «СКА-Хабаровск» и «Челябинском». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Во втором тайме на 58-й минуте счёт открыл защитник «СКА-Хабаровск» Макар Чирков. В концовке встречи на 89-й минуте нападающий гостей Гаррик Левин забил ответный гол.

После этой встречи «СКА-Хабаровск» с 10 очками в 10 встречах располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Челябинск» с 18 очками занимает пятую строчку. Таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак», набравший 23 очка в 10 матчах.