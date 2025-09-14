Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось прибавить в матче с «Ахматом»

Галактионов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось прибавить в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, за счёт чего удалось прибавить в концовке матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

— В последних двух матчах вы в концовке сбавляли, сегодня было наоборот. Что вы сказали команде?
— Мы, безусловно, разговаривали на эту тему. Тут больше вопросы психологии, стройности игры. Это всё-таки разные вещи, когда ты пытаешься преимущество удержать, ведя при комфортном счёте, и психологически даёшь сопернику возвращаться в игру. Или наоборот, когда ты должен нагнетать, доставать из себя больше, оказывать давление, чаще идти в атаку. И здесь тоже надо иметь холодную голову для того, чтобы не допускать таких выпадов, как, например, вот сейчас, когда «Ахмат» имел возможность и убежал в быструю атаку, фактически Митрюшкин выручил, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотива» набрал 16 очков, на данный момент он занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android