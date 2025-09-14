Галактионов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось прибавить в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, за счёт чего удалось прибавить в концовке матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— В последних двух матчах вы в концовке сбавляли, сегодня было наоборот. Что вы сказали команде?

— Мы, безусловно, разговаривали на эту тему. Тут больше вопросы психологии, стройности игры. Это всё-таки разные вещи, когда ты пытаешься преимущество удержать, ведя при комфортном счёте, и психологически даёшь сопернику возвращаться в игру. Или наоборот, когда ты должен нагнетать, доставать из себя больше, оказывать давление, чаще идти в атаку. И здесь тоже надо иметь холодную голову для того, чтобы не допускать таких выпадов, как, например, вот сейчас, когда «Ахмат» имел возможность и убежал в быструю атаку, фактически Митрюшкин выручил, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотива» набрал 16 очков, на данный момент он занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.