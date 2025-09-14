«Ман Сити» — «МЮ»: во сколько начало матча 4-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх матчей чемпионата Англии «горожане» набрали три очка и занимают 16-е место. «Красные дьяволы» заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Бёрнли» (3:2).

