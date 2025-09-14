Форвард «Спартака» Гарсия: Станкович со страстью относится к своему делу, это мотивирует

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался об эмоциональном поведении главного тренера команды Деяна Станковича во время матчей. В прошедшей встрече со столичным «Динамо» (2:2) в рамках 8-го тура Мир РПЛ наставник красно-белых был удалён за излишнее недовольство решением арбитра.

— Как команда реагирует на эмоциональность Станковича в матчах?

— Станкович со страстью относится к делу. Я люблю, когда тренеры так относятся к своей работе. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует. Будем надеяться, на поле это тоже поможет», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.