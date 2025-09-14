Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Гарсия: Станкович со страстью относится к своему делу, это мотивирует

Форвард «Спартака» Гарсия: Станкович со страстью относится к своему делу, это мотивирует
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался об эмоциональном поведении главного тренера команды Деяна Станковича во время матчей. В прошедшей встрече со столичным «Динамо» (2:2) в рамках 8-го тура Мир РПЛ наставник красно-белых был удалён за излишнее недовольство решением арбитра.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Как команда реагирует на эмоциональность Станковича в матчах?
— Станкович со страстью относится к делу. Я люблю, когда тренеры так относятся к своей работе. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует. Будем надеяться, на поле это тоже поможет», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

