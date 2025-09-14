Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Представитель РФС поучаствует во встрече руководителей федераций — членов УЕФА

Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что он примет участие в заседании руководителей федераций – членов УЕФА 25 сентября. Тематика встречи неизвестна.

«25 сентября в Испании пройдёт встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», – приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее в РФС заявляли, что европейские федерации высказываются против отстранения российских команд с международной арены.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

