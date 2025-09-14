«Хочу попросить прощения у болельщиков». Гунько — после поражения тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Лиги Pari с костромским «Спартаком» (1:2).

«Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что мы в день города не смогли порадовать их результатом и добиться победы. Примерно 75 минут мы полностью контролировали ход игры и делали всё по плану. По самоотдаче ни в чём не могу упрекнуть пацанов. Мы понимали, как строит свой футбол «Спартак», с этим справлялись. Но на последних минутах не хватило концентрации, не доиграли эпизоды в своих зонах ответственности. Соперник нас не простил. И как итог – потеря важных для нас очков», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.