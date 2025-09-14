Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Хочу попросить прощения у болельщиков». Гунько — после поражения тульского «Арсенала»

Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Лиги Pari с костромским «Спартаком» (1:2).

Россия — Лига PARI . 10-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гарибян – 82'     1:2 Чурсин – 90'    

«Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что мы в день города не смогли порадовать их результатом и добиться победы. Примерно 75 минут мы полностью контролировали ход игры и делали всё по плану. По самоотдаче ни в чём не могу упрекнуть пацанов. Мы понимали, как строит свой футбол «Спартак», с этим справлялись. Но на последних минутах не хватило концентрации, не доиграли эпизоды в своих зонах ответственности. Соперник нас не простил. И как итог – потеря важных для нас очков», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.

