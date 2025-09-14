«Хочу попросить прощения у болельщиков». Гунько — после поражения тульского «Арсенала»
Поделиться
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Лиги Pari с костромским «Спартаком» (1:2).
Россия — Лига PARI . 10-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Трошечкин – 60' 1:1 Гарибян – 82' 1:2 Чурсин – 90'
«Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что мы в день города не смогли порадовать их результатом и добиться победы. Примерно 75 минут мы полностью контролировали ход игры и делали всё по плану. По самоотдаче ни в чём не могу упрекнуть пацанов. Мы понимали, как строит свой футбол «Спартак», с этим справлялись. Но на последних минутах не хватило концентрации, не доиграли эпизоды в своих зонах ответственности. Соперник нас не простил. И как итог – потеря важных для нас очков», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
10:46
-
10:39
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:16
-
09:15
-
09:10
-
09:06
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:28
-
07:45
-
07:41
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:27
-
06:23