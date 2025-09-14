Игрок «Локомотива» Ненахов рассказал, в чём изменился «Ахмат» с приходом Черчесова

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после ничьей с «Ахматом» (1:1) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал, в чём изменилась команда из Грозного с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера.

— «Ахмат» изменился с приходом Черчесова?

— Да, они стали играть агрессивнее в обороне и атаке. Команда строит тактику от обороны, у них хорошие выбегания в атаку.

— Какие воспоминания об этой команде? Вы здесь провели пару сезонов.

— Со многими ребятами общаюсь, только тёплые воспоминания, — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Максим Ненахов выступал в составе «Ахмата».