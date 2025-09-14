«Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 15 очками после семи игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).
