«Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 15 очками после семи игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).