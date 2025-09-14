Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Барселона — Валенсия: во сколько начало матча 4-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Валенсия»: во сколько начало игры Ла Лиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Эстади Йохан Кройфф» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
После трёх матчей чемпионата Испании «блауграна» набрала семь очков и занимает пятое место. «Летучие мыши» заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счётом 1:1, а «Валенсия» разгромила «Хетафе» (3:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
