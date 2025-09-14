«Крылья Советов» — «Сочи»: трансляция матча 8-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30
Поделиться
Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.
Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом станет для специалиста первой во главе сочинцев.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
10:46
-
10:39
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:30