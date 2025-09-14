Бруну Фернандеш: Роналдиньо был моей первой любовью в футболе, у него было всё

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о легендарном бразильском экс-полузащитнике Роналдиньо, а также назвал экс-игрока «Барселоны» своей первой любовью в футболе.

«Роналдиньо был моей первой любовью в футболе, по сути. Он просто заставлял всех наслаждаться футболом, любить футбол. Было так весело смотреть, как он играет, всегда с улыбкой на лице во всём, что он делает. Это была чистая радость. Как молодой игрок я чаще всего хотел видеть именно это — как он получает мяч и так эффективно делает всё, что делает, при этом оставаясь таким милым, с большим талантом и всем остальным. Но он мог делать это и при этом быть эффективным. У него было всё», — приводит слова Фернандеша EuroFoot.