Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

АПЛ, 31-й тур, 6 апреля 2025 года, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0;

АПЛ, 16-й тур, 15 декабря 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;

Суперкубок Англии, 10 августа 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (7:6 пен.);

Кубок Англии, финал, 25 мая 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;

АПЛ, 27-й тур, 3 марта 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

С историей личных встреч «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме Аморим: сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы — это просто шутка

Самые большие стадионы мира: