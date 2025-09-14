Полузащитник «Динамо» Рубенс: пока результат не так хорош, как мы ожидали

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о не самом удачном старте бело-голубых в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Команда одержала лишь две победы в восьми встречах чемпионата под руководством Валерия Карпина.

«Я даже не знаю, что говорить о причинах стольких ошибок в обороне. Сложно понять, почему мы так пропускаем. Нужно чуть больше концентрации на каждый матч. Мы много работаем, но пока результат не так хорош, как мы ожидали. Надо продолжать работать и не допускать результативных ошибок», — сказал Рубенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.