Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Гранат: новая пара центральных защитников принесла неуверенность в действия «Спартака»

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Гранат высказался об игре новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Со стороны Ву и Джику была видна нервозность в их действиях. Новая пара центральных защитников принесла неуверенность в действия команды. Не могу сказать, почему Бабич остался в запасе. Думаю, если с ним будет всё хорошо, он сто процентов будет играть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

5 сентября официальный телеграм-канал «Спартака» сообщил о переходе из французского «Ренна» 23-летнего камерунского центрального защитника Кристофера Ву. 9 сентября было официально объявлено о трансфере из турецкого «Фенербахче» 31-летнего ганского центрального защитника Александера Джику.

«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
