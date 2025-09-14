Гранат: новая пара центральных защитников принесла неуверенность в действия «Спартака»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Гранат высказался об игре новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо» (2:2).

«Со стороны Ву и Джику была видна нервозность в их действиях. Новая пара центральных защитников принесла неуверенность в действия команды. Не могу сказать, почему Бабич остался в запасе. Думаю, если с ним будет всё хорошо, он сто процентов будет играть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

5 сентября официальный телеграм-канал «Спартака» сообщил о переходе из французского «Ренна» 23-летнего камерунского центрального защитника Кристофера Ву. 9 сентября было официально объявлено о трансфере из турецкого «Фенербахче» 31-летнего ганского центрального защитника Александера Джику.