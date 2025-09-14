Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Холанд: «Манчестер Сити» не тот, что был раньше

Холанд: «Манчестер Сити» не тот, что был раньше
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подчеркнул, что нынешняя команда «горожан» отличается от той, что ранее добивалась успехов.

«Ушло много важных игроков, пришли новые, которые должны изменить ситуацию, а те, кто был здесь годами, например, я, должны взять на себя больше ответственности. Я должен руководить командой, должен помочь новичкам освоиться как можно быстрее, потому что непросто приехать в новую страну и сразу начать играть.

Нам нужно помогать друг другу. Нужно понять, что прошлое осталось в прошлом и мы больше не та команда, что была раньше. Мы должны использовать это во благо. Теперь у нас другие качества, и нам нужно адаптироваться», — приводит слова Холанда Sky Sports.

