«Манчестер Юнайтед» может купить замену для Каземиро за £ 60 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 21-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона в качестве идеальной замены для 33-летнего Каземиро. Ожидается, что бразильский футболист покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» проявляли интерес к Уортону в конце летнего трансферного окна, но на тот момент «орлы» оценивали его трансфер в £ 100 млн (€ 116 млн). Однако велика вероятность, что зимой его стоимость составит около £ 60 млн (€ 69,6 млн).

Уортон выступает в составе «орлов» с февраля 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

