Точилин: эмоции эмоциями, но Станкович переходит грань не первый раз за сезон

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался об итогах матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые сыграли со «Спартаком», а также прокомментировал удаление главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Встреча закончилась со счётом 2:2.

«По накалу борьбы дерби удалось. Но если говорить про качество игры, оно было не таким высоким. У команд было много простых ошибок. Это можно объяснить тем, что команды были настроены на победу. Они выходили на принципиальный матч.

У каждого тренера свои претензии к судьям. Редко бывает, что тренер доволен судейством. Но у нас есть определённая комиссия. Это не первое нарушение Станковича. Эмоции эмоциями, но есть грань, которую нельзя переходить. Станкович переходит её не первый раз за сезон», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.