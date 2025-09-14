Точилин: эмоции эмоциями, но Станкович переходит грань не первый раз за сезон

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался об итогах матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые сыграли со «Спартаком», а также прокомментировал удаление главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Встреча закончилась со счётом 2:2.
«По накалу борьбы дерби удалось. Но если говорить про качество игры, оно было не таким высоким. У команд было много простых ошибок. Это можно объяснить тем, что команды были настроены на победу. Они выходили на принципиальный матч.
У каждого тренера свои претензии к судьям. Редко бывает, что тренер доволен судейством. Но у нас есть определённая комиссия. Это не первое нарушение Станковича. Эмоции эмоциями, но есть грань, которую нельзя переходить. Станкович переходит её не первый раз за сезон», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 14 сентября 2025
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
10:46
-
10:39
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:30