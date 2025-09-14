«Он может играть гораздо лучше». Тренер «МЮ» Аморим — о полузащитнике Майну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре полузащитника «красных дьяволов» Кобби Майну перед манчестерским дерби в 4-м туре английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт 14 сентября.

«Как и многие ребята, он хочет играть больше. Я не разговаривал с ним до закрытия трансферного окна — только на этой неделе, — потому что не хочу, чтобы Кобби Майну подумал, что я разговариваю с ним только для того, чтобы удержать его. Мне не нужно такое ощущение.

Я очень верю в Кобби, но некоторые из вас считают, что он уже [готов к игре]. Я думаю, он может играть гораздо лучше и сильно прибавить. Для некоторых ребят их таланта достаточно, но для него этого недостаточно. Возможно, это несправедливо, но я помогаю ему. У него будут возможности, как и у других.

Он был единственным, кто успокаивал игру (во время работы Эрика тен Хага в «МЮ». – Прим. «Чемпионата»). Теперь у нас есть другие игроки, которые могут успокаивать игру. Мы играем в другой футбол, и иногда я ожидаю большего от Кобби Майну. И я знаю, что он может это дать», – приводит слова Аморима ESPN.

В трёх стартовых турах АПЛ Майну ни разу не выходил на поле в стартовом составе.