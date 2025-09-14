Скидки
Артём Дзюба: не жалею о словах про трансферы «Акрона», после этого дело пошло

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что не жалеет о своих словах о необходимости в приобретении новых футболистов. В минувшее трансферное окно тольяттинский клуб пополнили 10 новых футболистов.

«Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это — и не жалею. И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать — это не дело», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

