Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Видим проблеск надежды». Гвардиола — об игровой форме Фодена

«Видим проблеск надежды». Гвардиола — об игровой форме Фодена
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игровой форме нападающего Фила Фодена.

«Он тот, кто мне нужен. Я очень хочу, чтобы Фил чувствовал себя счастливым и играл с радостью, чтобы на каждой тренировке он улыбался и мог вносить свой вклад.

Одна из причин, по которой мы испытывали трудности в прошлом сезоне, заключалась в том, что нам очень не хватало его в последней трети поля, в плане креативности и трудовой этики. В этом он лучший.

Мы видим проблеск надежды и начинаем думать: «О, он возвращается». После этого, через неделю, он получает новый ушиб и всё останавливается. Все вернувшиеся футболисты должны играть и быть [вовлечёнными] в процесс изо дня в день. Он должен стараться», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Материалы по теме
Гвардиола: с тех пор как я пришёл, «Манчестер Сити» всегда был сильнее «Манчестер Юнайтед»

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android