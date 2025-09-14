Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов ответил, сколько времени нужно «Спартаку» для исправления ситуации в РПЛ

Литвинов ответил, сколько времени нужно «Спартаку» для исправления ситуации в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил, сколько команде нужно времени для исправления результатов в Мир Российской Премьер-Лиге. После восьми матчей чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и на текущий момент занимают седьмое место.

—Сколько времени потребуется для исправлении результатов?
— Сейчас игра за игрой. Можно говорить, что следующий матч может всё исправить. Всё будет зависеть от того, как сыграем мы и наши соперники, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» (21 сентября).

Материалы по теме
Гранат: новая пара центральных защитников принесла неуверенность в действия «Спартака»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android