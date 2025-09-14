Литвинов ответил, сколько времени нужно «Спартаку» для исправления ситуации в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил, сколько команде нужно времени для исправления результатов в Мир Российской Премьер-Лиге. После восьми матчей чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и на текущий момент занимают седьмое место.

—Сколько времени потребуется для исправлении результатов?

— Сейчас игра за игрой. Можно говорить, что следующий матч может всё исправить. Всё будет зависеть от того, как сыграем мы и наши соперники, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» (21 сентября).

