Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о первом с февраля выходе Захаряна на поле

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о первом с февраля выходе Захаряна на поле
Аудио-версия:
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возвращение на поле после травмы экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в матче 4-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» (1:2).

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

«Очень хорошо, что Захарян вышел на поле. К сожалению, были здесь дела, не следил за матчем — вы мне об этом сообщили. Конечно, я рад за Арсена. Мы следим за развитием его карьеры. Дай бог, чтобы она развивалась положительно», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Новости. Футбол
