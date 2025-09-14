Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о первом с февраля выходе Захаряна на поле

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возвращение на поле после травмы экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в матче 4-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» (1:2).

«Очень хорошо, что Захарян вышел на поле. К сожалению, были здесь дела, не следил за матчем — вы мне об этом сообщили. Конечно, я рад за Арсена. Мы следим за развитием его карьеры. Дай бог, чтобы она развивалась положительно», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.