В «Реале Сосьедад» отреагировали на появление Захаряна на поле впервые с февраля

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о возвращении российского полузащитника Арсена Захаряна на поле в матче 4-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2). Футболист появился на поле впервые с февраля.

«Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком. Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть ещё больше, ему нужно много работать и убеждать тренера — это единственный путь», — приводит слова Мундуате Sport24.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

