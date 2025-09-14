В «Реале Сосьедад» отреагировали на появление Захаряна на поле впервые с февраля

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о возвращении российского полузащитника Арсена Захаряна на поле в матче 4-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2). Футболист появился на поле впервые с февраля.
«Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком. Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть ещё больше, ему нужно много работать и убеждать тренера — это единственный путь», — приводит слова Мундуате Sport24.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
Российские футболисты за рубежом:
- 14 сентября 2025
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
10:46
-
10:39
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:30