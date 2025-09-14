Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» отреагировали на появление Захаряна на поле впервые с февраля
Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о возвращении российского полузащитника Арсена Захаряна на поле в матче 4-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2). Футболист появился на поле впервые с февраля.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

«Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком. Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть ещё больше, ему нужно много работать и убеждать тренера — это единственный путь», — приводит слова Мундуате Sport24.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Фото
Арсен Захарян появился на поле впервые с февраля, выйдя на замену в матче с «Реалом»

Российские футболисты за рубежом:

