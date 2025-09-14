В «Динамо» отметили серьёзность повреждений Гладышева и Майсторовича

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о состоянии здоровья нападающего команды Ярослава Гладышева и защитника Милана Майсторовича.

«У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьёзное. Возможно, его долгое время не будет.

У Милана Майсторовича есть достаточно серьёзное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен. Не было вариантов с его уходом летом, он же травмирован и должен пройти длительную реабилитацию», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Последний раз Гладышев принимал участие в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Майсторович в последний раз выходил на поле в сентябре 2024 года, в игре 10-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

