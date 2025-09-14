Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд: футбол меняется, в минувшем сезоне «ПСЖ» и «Ливерпуль» сметали всех на своём пути

Холанд: футбол меняется, в минувшем сезоне «ПСЖ» и «Ливерпуль» сметали всех на своём пути
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, в чём разница между нынешней командой «горожан» и её предыдущими версиями.

«Мы играли так, что выигрывали всё, и это было потрясающе. Думаю, что теперь футбол меняется.

В минувшем сезоне все видели, как «ПСЖ» и «Ливерпуль» просто сметали всех на своём пути. К этому нужно адаптироваться. Конечно, нужно придерживаться своих принципов, но нужно и немного подстраиваться под людей, с которыми ты играешь», — приводит слова Холанда Sky Sports.

По итогам минувшего сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Материалы по теме
Холанд: «Манчестер Сити» не тот, что был раньше

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android