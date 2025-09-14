Холанд: футбол меняется, в минувшем сезоне «ПСЖ» и «Ливерпуль» сметали всех на своём пути

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, в чём разница между нынешней командой «горожан» и её предыдущими версиями.

«Мы играли так, что выигрывали всё, и это было потрясающе. Думаю, что теперь футбол меняется.

В минувшем сезоне все видели, как «ПСЖ» и «Ливерпуль» просто сметали всех на своём пути. К этому нужно адаптироваться. Конечно, нужно придерживаться своих принципов, но нужно и немного подстраиваться под людей, с которыми ты играешь», — приводит слова Холанда Sky Sports.

По итогам минувшего сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

