Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: у «Динамо» в матче со «Спартаком» была несогласованность в определённых действиях

Шаронов: у «Динамо» в матче со «Спартаком» была несогласованность в определённых действиях
Комментарии

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о прошедшем матче 8-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Думаю, болельщик остался доволен игрой «Динамо» — «Спартак». Матч был открытым. Но если взять любую из команд, они были плохо готовы к переходу из атаки в оборону. Потери мяча позволяли проводить быстрые атаки. Бросилось в глаза, что у «Динамо» была несогласованность в определённых действиях.

Не знаю, какие требования были у Станковича к центральным защитникам. Вчера команды пропустили по два гола. Но в пропущенных мячах не было вины центральных защитников», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android