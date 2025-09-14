Шаронов: у «Динамо» в матче со «Спартаком» была несогласованность в определённых действиях
Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о прошедшем матче 8-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Думаю, болельщик остался доволен игрой «Динамо» — «Спартак». Матч был открытым. Но если взять любую из команд, они были плохо готовы к переходу из атаки в оборону. Потери мяча позволяли проводить быстрые атаки. Бросилось в глаза, что у «Динамо» была несогласованность в определённых действиях.
Не знаю, какие требования были у Станковича к центральным защитникам. Вчера команды пропустили по два гола. Но в пропущенных мячах не было вины центральных защитников», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
