Шаронов: у «Динамо» в матче со «Спартаком» была несогласованность в определённых действиях

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о прошедшем матче 8-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

«Думаю, болельщик остался доволен игрой «Динамо» — «Спартак». Матч был открытым. Но если взять любую из команд, они были плохо готовы к переходу из атаки в оборону. Потери мяча позволяли проводить быстрые атаки. Бросилось в глаза, что у «Динамо» была несогласованность в определённых действиях.

Не знаю, какие требования были у Станковича к центральным защитникам. Вчера команды пропустили по два гола. Но в пропущенных мячах не было вины центральных защитников», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.