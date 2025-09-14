Николай Наумов: с такой игрой «Локомотиву» тройка не светит и близко

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре железнодорожников в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Как с такой игрой «Локомотив» собирался забрать три очка у «Ахмата»? Грозненцы могли забивать второй мяч, когда Касинтура промазал с линии штрафной. Уже при счёте 0:2 «Локомотив» точно бы не отыгрался. В Грозном всегда тяжело играть, но хорошо, что Батраков сравнял счёт. Хотя там было много отскоков — случайный гол. Проблема команды после паузы на матчи сборных осталась и никуда не делась. Особенно в первом тайме игра «Локомотива» — катастрофа. Ни одного удара за первый тайм! Только Баринов промазал, и всё. С такой игрой железнодорожникам тройка не светит и близко», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.