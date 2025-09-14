Томас Мюллер сделал хет-трик в матче МЛС с «Филадельфией» в свой день рождения
Поделиться
Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер забил три гола в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». В этот же день экс-хавбеку «Баварии» исполнилось 36 лет.
США — Major League Soccer . МЛС
14 сентября 2025, воскресенье. 04:35 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
7 : 0
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Лаборда – 18' 2:0 Сабби – 24' 3:0 Мюллер – 29' 4:0 Мюллер – 45+1' 5:0 Сабби – 61' 6:0 Elloumi – 80' 7:0 Мюллер – 88'
Мюллер забил свой первый гол в этой встрече на 29-й минуте. Немецкий полузащитник реализовал пенальти, сделав счёт 3:0. В добавленное к первому тайму время чемпион мира снова забил с 11-метровой отметки. В самом конце матча, на 88-й минуте, Мюллер оформил хет-трик, завершив разгром «Филадельфии Юнион» — 7:0.
«Ванкувер Уайткэпс» занимает шестое место в турнирной таблице МЛС. Команда набрала 52 очка в 28 встречах.
Бывший игрок мюнхенцев успел провести три матча после перехода в канадский клуб, в которых он забил четыре гола.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
10:46
-
10:39
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:30