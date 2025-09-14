Скидки
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер сделал хет-трик в матче МЛС с «Филадельфией» в свой день рождения

Томас Мюллер сделал хет-трик в матче МЛС с «Филадельфией» в свой день рождения
Комментарии

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер забил три гола в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». В этот же день экс-хавбеку «Баварии» исполнилось 36 лет.

США — Major League Soccer . МЛС
14 сентября 2025, воскресенье. 04:35 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
7 : 0
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Лаборда – 18'     2:0 Сабби – 24'     3:0 Мюллер – 29'     4:0 Мюллер – 45+1'     5:0 Сабби – 61'     6:0 Elloumi – 80'     7:0 Мюллер – 88'    

Мюллер забил свой первый гол в этой встрече на 29-й минуте. Немецкий полузащитник реализовал пенальти, сделав счёт 3:0. В добавленное к первому тайму время чемпион мира снова забил с 11-метровой отметки. В самом конце матча, на 88-й минуте, Мюллер оформил хет-трик, завершив разгром «Филадельфии Юнион» — 7:0.

«Ванкувер Уайткэпс» занимает шестое место в турнирной таблице МЛС. Команда набрала 52 очка в 28 встречах.

Бывший игрок мюнхенцев успел провести три матча после перехода в канадский клуб, в которых он забил четыре гола.

