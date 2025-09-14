Томас Мюллер сделал хет-трик в матче МЛС с «Филадельфией» в свой день рождения

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер забил три гола в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». В этот же день экс-хавбеку «Баварии» исполнилось 36 лет.

Мюллер забил свой первый гол в этой встрече на 29-й минуте. Немецкий полузащитник реализовал пенальти, сделав счёт 3:0. В добавленное к первому тайму время чемпион мира снова забил с 11-метровой отметки. В самом конце матча, на 88-й минуте, Мюллер оформил хет-трик, завершив разгром «Филадельфии Юнион» — 7:0.

«Ванкувер Уайткэпс» занимает шестое место в турнирной таблице МЛС. Команда набрала 52 очка в 28 встречах.

Бывший игрок мюнхенцев успел провести три матча после перехода в канадский клуб, в которых он забил четыре гола.