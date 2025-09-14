Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду сделал публикацию в преддверии матча «Аль-Насра» в саудовской лиге

Роналду сделал публикацию в преддверии матча «Аль-Насра» в саудовской лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в преддверии матча 2-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом», который состоится сегодня, 14 сентября.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Холуд
Ар-Расс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовы. Вместе», — написал португальский футболист на своей странице в социальной сети X.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Холудом» начнётся в 21:00 мск. В 1-м туре команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Таавун» со счётом 5:0. В этой игре Роналду отметился голом. В минувшем туре «Аль-Холуд» уступил «Аль-Иттифаку» со счётом 1:2.

Португалец выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 95 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Артём Дзюба рассказал, в каком качестве превосходит Криштиану Роналду

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android