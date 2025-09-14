Вингер «Барселоны» Ямаль высказался о борьбе за чемпионство в новом сезоне Ла Лиги

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.

— Мадридские «Реал» и «Атлетико» значительно усилились. Кто, по вашему мнению, будет сильнее в борьбе за победу в чемпионате?

— Обе команды очень конкурентоспособны, но я думаю, что в конечном итоге, если мы будем хорошо выполнять свою работу, всё будет зависеть от нас, — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Хаби Алонсо набрали 12 очков после четырёх матчей. «Барселона» с семью очками после трёх игр располагается на пятой строчке. «Атлетико» набрал пять очков в четырёх матчах и находится на девятом месте.