Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Вингер «Барселоны» Ямаль высказался о борьбе за чемпионство в новом сезоне Ла Лиги

Вингер «Барселоны» Ямаль высказался о борьбе за чемпионство в новом сезоне Ла Лиги
Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.

— Мадридские «Реал» и «Атлетико» значительно усилились. Кто, по вашему мнению, будет сильнее в борьбе за победу в чемпионате?
— Обе команды очень конкурентоспособны, но я думаю, что в конечном итоге, если мы будем хорошо выполнять свою работу, всё будет зависеть от нас, — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Хаби Алонсо набрали 12 очков после четырёх матчей. «Барселона» с семью очками после трёх игр располагается на пятой строчке. «Атлетико» набрал пять очков в четырёх матчах и находится на девятом месте.

