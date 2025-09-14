Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Конте отметил, что игроки «Манчестер Юнайтед» приносят удачу «Наполи»

Конте отметил, что игроки «Манчестер Юнайтед» приносят удачу «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре форварда Расмуса Хойлунда в его дебютном матче за неаполитанскую команду в 3-м туре Серии А с «Фиорентиной» (1:3), где он отметился первым голом.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 Де Брёйне – 6'     0:2 Хойлунд – 14'     0:3 Бёкема – 51'     1:3 Раньери – 79'    

«Хойлунду всего 22 года. Мы взяли его из «Манчестер Юнайтед», и это принесло нам удачу, как и в случае с Мактоминеем. Нам было известно о его качествах, у Расмуса большой потенциал, и он может совершенствоваться. Видно, что у Хойлунда большие перспективы.

Мы подписали Хойлунда, чтобы заменить Ромелу [Лукаку], который надолго выбыл из строя. «Наполи» контролировал ход матча. Нам нужен футболист, способный удерживать мяч, — это актуально для всех команд, которые хотят доминировать в играх», — приводит слова Конте Goal.

«Наполи» арендовал Хойлунда у «Манчестер Юнайтед» в минувшее трансферное окно. Летом 2024 года итальянский клуб приобрёл у манкунианцев полузащитника Скотта Мактоминея, который был признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/2025. При этом «Наполи» стал чемпионом Италии.

Комментарии
