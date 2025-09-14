«Бёрнли» — «Ливерпуль»: трансляция матча 4-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 16:00

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бёрнли» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Арне Слота занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с девятью очками после трёх сыгранных матчей. Красных опережают «Арсенал» и «Тоттенхэм», набравшие такое же количество очков, но проведшие на одну встречу больше. «Бёрнли» находится на 17-й строчке с тремя очками.