Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Захаряна оценил первый с февраля выход игрока на поле в матче с «Реалом»

Представитель Захаряна оценил первый с февраля выход игрока на поле в матче с «Реалом»
Комментарии

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, поделился мнением о первом выходе футболиста на поле с февраля в матче с мадридским «Реалом» (1:2).

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

«Конечно, все долго ждали возвращения Арсена. Случился действительно долгожданный выход на поле. Наконец-то Арсен вышел играть именно центрального полузащитника, но счёт к тому моменту уже был 2:1 — мадридский «Реал» держал преимущество и результат. Но я оцениваю всё положительно. Надеюсь, дальше у Арсена будет больше игрового времени. Тогда, конечно, он покажет, что умеет делать на поле», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
В «Реале Сосьедад» отреагировали на появление Захаряна на поле впервые с февраля

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android