Представитель Захаряна оценил первый с февраля выход игрока на поле в матче с «Реалом»
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, поделился мнением о первом выходе футболиста на поле с февраля в матче с мадридским «Реалом» (1:2).
Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12' 0:2 Гюлер – 44' 1:2 Оярсабаль – 56'
Удаления: нет / Хёйсен – 32'
«Конечно, все долго ждали возвращения Арсена. Случился действительно долгожданный выход на поле. Наконец-то Арсен вышел играть именно центрального полузащитника, но счёт к тому моменту уже был 2:1 — мадридский «Реал» держал преимущество и результат. Но я оцениваю всё положительно. Надеюсь, дальше у Арсена будет больше игрового времени. Тогда, конечно, он покажет, что умеет делать на поле», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Российские футболисты за рубежом:
