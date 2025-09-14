Представитель Захаряна оценил первый с февраля выход игрока на поле в матче с «Реалом»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, поделился мнением о первом выходе футболиста на поле с февраля в матче с мадридским «Реалом» (1:2).

«Конечно, все долго ждали возвращения Арсена. Случился действительно долгожданный выход на поле. Наконец-то Арсен вышел играть именно центрального полузащитника, но счёт к тому моменту уже был 2:1 — мадридский «Реал» держал преимущество и результат. Но я оцениваю всё положительно. Надеюсь, дальше у Арсена будет больше игрового времени. Тогда, конечно, он покажет, что умеет делать на поле», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

