Пивоваров: у нас с Карпиным общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о совместной работе с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным. После восьми матчей Мир РПЛ команда набрала девять очков и на текущий момент занимает восьмое место.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

