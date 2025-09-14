Испанский журналист высказался о первом с февраля матче Арсена Захаряна

Испанский журналист Джованни Батиста, являющийся редактором издания «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна, оценил игру российского полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в матче 4-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» (1:2). Хавбек появился на поле впервые с февраля 2025 года.

«Захарян за то время, что был на поле в матче с «Реалом» Мадрид, выглядел хорошо. Ему важно влиться в соревновательный ритм. Особенно в этом году, когда в команде много полузащитников», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.