Боксёр Костя Цзю нанёс символический удар перед дерби ЖФК ЦСКА и «Спартака»

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю нанёс символический удар перед началом ответного полуфинального матча Winline Кубка России между женскими командами ЦСКА и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки».

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Первая встреча между командами закончилась со счётом 1:0 в пользу футболисток красно-синих. Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте полузащитницей ЦСКА Даяной Кишмаховой.

На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу красно-белых. На 36-й минуте забитым мячом отметилась полузащитница Тияна Филипович.

