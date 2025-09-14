Владимир Гранат: все голы «Динамо» и «Спартака» были забиты из-за ошибок
Поделиться
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился впечатлениями от прошедшего матча московских «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«По эмоциям и энергии получилось дерби. Но было много технического брака с одной и с другой стороны. Все забитые голы были не после красивых розыгрышей, а из-за ошибок соперника. Как по мне, арбитр нормально отсудил матч. Не вижу никаких серьёзных ошибок», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают соответственно седьмое и восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
14:00
-
13:48
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:17
-
13:11
-
13:00
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
10:46
-
10:39