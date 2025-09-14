Владимир Гранат: все голы «Динамо» и «Спартака» были забиты из-за ошибок

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился впечатлениями от прошедшего матча московских «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 2:2.

«По эмоциям и энергии получилось дерби. Но было много технического брака с одной и с другой стороны. Все забитые голы были не после красивых розыгрышей, а из-за ошибок соперника. Как по мне, арбитр нормально отсудил матч. Не вижу никаких серьёзных ошибок», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают соответственно седьмое и восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.