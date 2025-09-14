Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Главный тренер «Ньюкасла» Хау отметил игру новичка Вольтемаде в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался об игре новичка команды Ника Вольтемаде после его дебюта в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Немецкий нападающий забил победный гол.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Вольтемаде – 29'    

«Это был отличный момент для Ника. Я был очень доволен его игрой сегодня. Вы видели его качества, его технику, которые мы обсуждали, и его интеллект, но, что самое главное для нападающего, когда мяч попадает в штрафную, он должен быть там, где находится мяч, и он был там.

Это было отличное завершение. Я очень рад за него лично, потому что это его успокаивает и расслабляет. Он очень скромный парень, он хочет добиться успеха и рад быть здесь — я думаю, это отличное начало», – приводит слова Хау Goal.

