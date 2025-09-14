Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван дер Сар: в «МЮ» Роналду всегда повторял мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире»

Ван дер Сар: в «МЮ» Роналду всегда повторял мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился воспоминаниями об игре за «красных дьяволов» при руководстве сэра Алекса Фергюсона и при наличии нападающего Криштиану Роналду в команде.

«Было большой гордостью играть в историческом клубе и под руководством такого тренера, как сэр Алекс. С Фергюсоном у меня были прекрасные взаимоотношения: его внуки ходили в ту же школу, что и мои дети.

Криштиану был невероятен. До начала тренировки и после неё он всегда был в спортзале. Никогда не видел такого голодного [до побед] юношу. Он всегда повторял мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Я говорил ему не переусердствовать, но он оказался прав», — приводит слова ван дер Сара La Gazzetta dello Sport.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе «красных дьяволов» он выиграл свой первый «Золотой мяч».

Материалы по теме
Роналду сделал публикацию в преддверии матча «Аль-Насра» в саудовской лиге

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android