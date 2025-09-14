Ван дер Сар: в «МЮ» Роналду всегда повторял мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился воспоминаниями об игре за «красных дьяволов» при руководстве сэра Алекса Фергюсона и при наличии нападающего Криштиану Роналду в команде.

«Было большой гордостью играть в историческом клубе и под руководством такого тренера, как сэр Алекс. С Фергюсоном у меня были прекрасные взаимоотношения: его внуки ходили в ту же школу, что и мои дети.

Криштиану был невероятен. До начала тренировки и после неё он всегда был в спортзале. Никогда не видел такого голодного [до побед] юношу. Он всегда повторял мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Я говорил ему не переусердствовать, но он оказался прав», — приводит слова ван дер Сара La Gazzetta dello Sport.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе «красных дьяволов» он выиграл свой первый «Золотой мяч».

