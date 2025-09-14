Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Динамо» Точилин высказался о возвращении Тюкавина на поле после травмы

Комментарии

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин отреагировал на возвращение в игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Форвард появился на поле в матче 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Валерия Карпина сыграла вничью со «Спартаком» со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Если бы Тюкавин был в оптимальной форме, он бы забил свой момент «Спартаку». Видно, что пока нет того игрового тонуса. Психологически в голове тоже сидит отголосок травмы. Будем надеяться, что с каждой игрой будет прибавлять. Надеюсь, что для выхода на свой пик ему потребуется несколько игр», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

