Экс-игрок «Динамо» Точилин высказался о возвращении Тюкавина на поле после травмы

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин отреагировал на возвращение в игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Форвард появился на поле в матче 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Валерия Карпина сыграла вничью со «Спартаком» со счётом 2:2.

«Если бы Тюкавин был в оптимальной форме, он бы забил свой момент «Спартаку». Видно, что пока нет того игрового тонуса. Психологически в голове тоже сидит отголосок травмы. Будем надеяться, что с каждой игрой будет прибавлять. Надеюсь, что для выхода на свой пик ему потребуется несколько игр», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.