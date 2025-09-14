Экс-игрок «Динамо» Точилин высказался о возвращении Тюкавина на поле после травмы
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин отреагировал на возвращение в игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после восстановления от травмы крестообразных связок колена. Форвард появился на поле в матче 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Валерия Карпина сыграла вничью со «Спартаком» со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Если бы Тюкавин был в оптимальной форме, он бы забил свой момент «Спартаку». Видно, что пока нет того игрового тонуса. Психологически в голове тоже сидит отголосок травмы. Будем надеяться, что с каждой игрой будет прибавлять. Надеюсь, что для выхода на свой пик ему потребуется несколько игр», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
