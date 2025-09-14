«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Ороз, Рассказов, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахметов.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом станет для специалиста первой во главе сочинцев.