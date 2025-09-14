Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Анчелотти: после сборной Бразилии я готов тренировать только одну команду, и это «Реал»

Анчелотти: после сборной Бразилии я готов тренировать только одну команду, и это «Реал»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал единственный клуб, который он готов возглавить после работы с пентакампеонами.

«После сборной Бразилии единственная команда, которую я соглашусь тренировать, — это мадридский «Реал», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe на странице в социальной сети X.

66-летний специалист возглавлял «Королевский клуб» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. Под руководством Анчелотти «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды становились чемпионами Испании, три раза завоёвывали Суперкубок УЕФА, по два раза выиграли Кубок и Суперкубок Испании.

