В ФИФА и УЕФА недовольны заявлениями президента «Барселоны» Лапорты — Sport.es

Руководители Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) негативно относятся к заявлениям президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Об этом сообщает Sport.es.

По информации испанского издания, слова руководителя сине-гранатовых относительно клубного чемпионата мира задели начальников ФИФА. Функционер критиковал организаторов турнира в США, так как действующие чемпионы Ла Лиги не были приглашены на турнир. В это же время ряд более слабых клубов приняли участие в соревновании.

Руководители УЕФА, в свою очередь, не оценили идею президента каталонцев провести матчи чемпионата Испании за рубежом. Кроме этого, отношения между Лапортой и футбольным союзом остаются напряжёнными из-за возможности создания Суперлиги.