Анчелотти: тренировать Мбаппе легко, он никогда не выпрашивал у меня право бить с пенальти

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал об опыте работы с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе. Футболист играл за испанский гранд под руководством 66-летнего специалиста в сезоне-2024/2025.

«Тренировать Килиана Мбаппе очень легко. Он никогда ни о чём меня не просил: ни право на исполнение пенальти, ни на реализацию штрафных ударов — ничего! Килиан всегда вёл себя достойно и скромно. Лично для него этот сезон был лучший, а второй сезон в «Реале» будет ещё лучше», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra со ссылкой на L'Équipe на странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 31 гол в чемпионате Испании и выиграл «Золотую бутсу».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: