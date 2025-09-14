«Реал» запросил информацию о Кобби Майну на предмет возможного перехода зимой — Конур

Мадридский «Реал» запросил информацию о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну на предмет возможного перехода в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, Майну готов немедленно перейти в испанский клуб, если предложение будет подходящим. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в € 80 млн и не собирается легко его продавать. Сообщается, что «Наполи», «Бавария» и «Лион» также следят за ситуацией.

Кобби Майну является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего на счету 20-летнего футболиста 74 матча за основную команду, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.