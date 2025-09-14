Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» запросил информацию о Кобби Майну на предмет возможного перехода зимой — Конур

«Реал» запросил информацию о Кобби Майну на предмет возможного перехода зимой — Конур
Комментарии

Мадридский «Реал» запросил информацию о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну на предмет возможного перехода в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, Майну готов немедленно перейти в испанский клуб, если предложение будет подходящим. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в € 80 млн и не собирается легко его продавать. Сообщается, что «Наполи», «Бавария» и «Лион» также следят за ситуацией.

Кобби Майну является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего на счету 20-летнего футболиста 74 матча за основную команду, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Он может играть гораздо лучше». Тренер «МЮ» Аморим — о полузащитнике Майну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android