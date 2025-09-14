Скидки
Рюдигер — о своей травме: у меня уже были неудачи, я поднимусь снова

Аудио-версия:
Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер выразил намерение как можно скорее вернуться на футбольное поле после травмы прямой мышцы бедра левой ноги. Ранее СМИ сообщали, что 32-летний игрок пропустит около трёх месяцев из-за повреждения.

«Прежде всего, большое вам спасибо за все ваши сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления. Я действительно ценю каждое из них.

Как вы все знаете, нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем невозможность быть со своими товарищами по команде и играть за клуб. Но в одном я уверен: я отдам всё, чтобы как можно скорее восстановиться на 100%. У меня и раньше были неудачи, но я поднимусь снова. Всегда», — написал немецкий футболист в своём аккаунте в социальной сети.

