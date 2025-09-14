Червиченко: если бы «Спартак» выиграл у «Динамо», было бы несправедливо

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прошедшем матче красно-белых с московским «Динамо» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Команды сыграли вничью — 2:2.

«У «Динамо» как были просветы и игроки, которые непонятно что делают в клубе, так и остались. Тот же Макаров — играл вперёд и только ошибался. Ну и у команды ужасная вратарская позиция. Оба мяча — креатив Лунёва. В остальном же команда выглядела неплохо, особенно впереди. В первом тайме «Спартак» не создал практически ни одного момента.

Во втором тайме «Спартак» атаковал, но пропустили гол. «Динамо» забило два отличных мяча. В первом можно винить Максименко, но защитники должны были блокировать. Лунёву можно сказать спасибо, что отразил выход один на один на последних минутах. Если бы «Спартак» выиграл, было бы несправедливо. Команды играли одинаково», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.